Ruffini e Gabrielli firmano l'atto costitutivo di Più Uno: "Ora si parte davvero"

"Una firma, un gesto semplice. Ma dietro c’è qualcosa di enorme, la voglia di tante persone, in ogni angolo d’Italia, di tornare a credere che la politica possa essere partecipazione, passione, speranza", hanno scritto i due sui social. "È l’inizio di un’avventura che vogliamo vivere insieme a voi". L'appuntamento per la presentazione al pubblico di Più Uno è fissata per il prossimo sabato, il 10 ottobre, al Salone delle colonne nel quartiere Eur di Roma. Il progetto non esclude un dialogo con Matteo Renzi e Iv, ma esiste anche l'ipotesi di una corsa elettorale in solitaria, in quel caso a fornire il simbolo potrebbe essere Bruno Tabacci.