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Ruffini e Gabrielli firmano l'atto costitutivo di Più Uno: "Ora si parte davvero"

L'ex capo della polizia e l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate sottoscrivono la nascita del nuovo progetto politico civico, che punta a collocarsi nel centrosinistra e ad allargarne il perimetro verso l'area moderata e riformista, senza escludere il dialogo con Matteo Renzi. Per la deroga sulla raccolta firme si punta sul simbolo di Centro democratico di Bruno Tabacci. La presentazione all'Eur sabato 10 ottobre

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Redazione
6 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 12:24
Immagine di Ruffini e Gabrielli firmano l'atto costitutivo di Più Uno: "Ora si parte davvero"

Foto via Instagram

È ufficialmente nato "Più Uno", il nuovo soggetto politico di Ernesto Maria Ruffini, un movimento civico – vicino a Matteo Renzi e alla sua Italia Viva – che entra nel calderone del centrosinistra e nella alleanza allargata del campo largo. Qualche giorno fa l'ex capo della politica e sottosegretario alla sicurezza Franco Gabrielli ha annunciato la sua discesa in campo insieme all'ex direttore dell'Agenzia delle entrate. E oggi i due hanno firmato l'atto costitutivo del nuovo partito.
"Una firma, un gesto semplice. Ma dietro c’è qualcosa di enorme, la voglia di tante persone, in ogni angolo d’Italia, di tornare a credere che la politica possa essere partecipazione, passione, speranza", hanno scritto i due sui social. "È l’inizio di un’avventura che vogliamo vivere insieme a voi". L'appuntamento per la presentazione al pubblico di Più Uno è fissata per il prossimo sabato, il 10 ottobre, al Salone delle colonne nel quartiere Eur di Roma. Il progetto non esclude un dialogo con Matteo Renzi e Iv, ma esiste anche l'ipotesi di una corsa elettorale in solitaria, in quel caso a fornire il simbolo potrebbe essere Bruno Tabacci.

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