La casa di Meloni. Preoccupata dalla crisi spagnola vuole accelerare sul Piano casa. Fondi in manovra e sfratti più veloci

Oltre alle misure di natura contabile, però, il governo punta molto sul risvolto securitario legato alla questione abitativa. Non è un caso che lo stesso Salvini abbia rivendicato lo sgombero di oltre 6 mila abitazioni dal 2022. E che al contempo, al Senato, in commissione Giustizia, sia ripartito l’esame del cosiddetto “ddl Sfratti” che punta a rendere più rapido liberare immobili occupati illegalmente e che la maggioranza aveva pensato in parallelo col Piano casa. Anche qui, però, il vicepremier rischia di essere superato dalla premier che è tornata a popolare la sua comunicazione social di sgomberi come quello effettuato a Tor Sapienza, a Roma: “Riportiamo legalità e sicurezza”. La sua voce in campagna elettorale non potrà essere clonata ma la colonna sonora, per quanti non si accontentino della più nota “Il Cielo è sempre più blu”, c’è già: “Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri”.