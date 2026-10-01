PoliticaIl caso
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Salis esclusa dal Salone nautico: "Se l'obiettivo era togliermi attenzione è andata male". Meloni: "Dispiaciuta"
Scoppia la polemica tra la sindaca di Genova e il cerimoniale del Salone Nautico. Da Palazzo Chigi fanno sapere che la premier "sorpresa e dispiaciuta" per l'assenza di Salis avrebbe chiesto il motivo della sua esclusione. Il Pd all'attacco: "Bucci e Meloni temono il confronto"
1 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 13:25
Scoppia la polemica a Genova per l'esclusione dal palco del taglio del nastro della 66 esima edizione del Salone nautico della sindaca della città Silvia Salis. "Devo dire che se l'obbiettivo, come si vocifera, era quello di togliermi l'attenzione non credo sia stato raggiunto", ha detto Silvia Salis commentando la sua esclusione e pungendo gli organizzatori e il cerimoniale del Salone. "Rappresento la città di Genova - ha aggiunto la sindaca -, quindi non ho intenzione di fare polemica. È stato un peccato, ovviamente non essere sul palco. Però quello che voglio trasferirvi è il senso di servizio verso il nostro incarico. Non sono incarichi personali, non vanno personalizzati in nessun modo".
Al taglio del nastro erano invece presenti la premier Meloni, il presidente di Confindustria Nautica Formenti e il governatore Marco Bucci. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che la premier Giorgia Meloni "è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco". La premier avrebbe anche chiesto al presidente Formenti, il motivo dell'assenza di Salis, apprendendo in quel momento che si era trattato di un errore dell'organizzazione del Salone. Anche il presidente della regione Bucci fa sapere di non aver saputo nulla dell'esclusione di Salis dal palco: "E' stata una scelta del cerimoniale del Salone, io da sindaco sono sempre salito"
Mentre in soccorso di Salis arriva mezzo Pd: "Bucci e Meloni escludono il sindaco della città dal Salone, che figuraccia", dichiara l'eurodeputato ligure Brando Benifei. Mentre il senatore del Pd Filippo Sensi che sui social scrive: "Lasciali stare se non ti invitano sul loro palco. Uno schiaffo a Genova, non a te. Temono il confronto, cuccioli". Duro anche il consigliere regionale e capo corrente dem Andrea Orlando: "Siamo a un livello di arroganza che conduce alle vette del ridicolo. Ci sarebbe da ridere se fatti come questo non fossero l'ennesimo segno di degrado istituzionale".