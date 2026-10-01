Meloni ed Eni. FdI loda la “sensibilità” e nella compagnia parte il riassetto

C’è molto di più nella mano tesa di Eni al governo, al paese. La decisione della compagnia petrolifera viene letta da Meloni e dal suo partito come il “frutto di un governo forte, autorevole e rispettato”. E un governo rispettato è anche un governo temuto. Entro la prima metà di ottobre a Eni è previsto un cambio che anticipa nuovi equilibri. Pistelli, stimato dal Quirinale, si muove e va a occupare una nuova direzione che viene creata su misura. E’ la direzione materie prime critiche. La sua posizione non è stata ancora occupata. Potrebbe essere suddivisa fra Claudio Granata (Director Stakeholder Relations & Services) e Stefano Meloni (direttore degli Affari istituzionali Italia). La parte internazionale potrebbe essere invece affidata a un diplomatico della Farnesina distaccato, come in passato è accaduto con Pasquale Salzano (oggi ambasciatore in Marocco) o Luca Giansanti (che ha curato i rapporti con l'Ue). L’energia è ora (ed è ancora la nota di FdI) “l’obiettivo raggiunto, a differenza dei governicchi di sinistra”. Ieri, Meloni ha provato a convincere il governo libico (Tamoil) ad aderire all’appello sul price cap. Il 24 ottobre, la premier non esclude di partecipare a Riad al vertice Ue-Consiglio di Cooperazione del Golfo (ci saranno tutti i leader europei). Anche i successi come Eni hanno adesso le zampe (e le unghie) di Meloni.