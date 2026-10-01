Lo scontro Calenda-Onorato: il centro che il Pd vorrebbe e il centro che il Pd ha

Per mesi lo scontro tra Alessandro Onorato e Carlo Calenda è rimasto una scaramuccia a bassa intensità. Da una settimana circa è diventato altro: una piccola offensiva di comunicazione con la quale Onorato cerca di accreditarsi come il “centro del campo largo”, dove la coalizione di Schlein e Conte potrà trovare i moderati che le mancano senza passare da Calenda. Se dentro il campo largo l'assessore capitolino se la deve vedere con Renzi, fuori dalla coalizione l'altro avversario è proprio il leader di Azione, il partito che in tanti anche dentro al Pd vorrebbero nel campo largo come più solida gamba centrista.

La formula di fondo arriva nei primi mesi estivi, Onorato presenta il 12 giugno il Progetto Civico, di lì a poco iniziano le schermaglie: “Calenda? Chi lo vota fa un regalo alla Meloni”, ha detto l’assessore ai grandi eventi capitolino. Poi a metà agosto, sul Corriere della Sera, la nota personale: Calenda ce l'avrebbe con lui perché la lista civica di Gualtieri gli ha tolto il ballottaggio a Roma. Il 5 e 6 settembre la tappa siciliana: agli Stati generali di Controcorrente ad Agrigento, il movimento di La Vardera entra in Progetto civico e Onorato, dal palco, invita Calenda a non sprecare la sua energia, perché “non esistono tre vie”.