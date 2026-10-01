L'appello di Gabrielli ai sindaci: "Basta nominare assessori alla Sicurezza"

Durante un panel dedicato alla "sicurezza democratica" Gabrielle si rivolge direttamente ai sindaci: "Piuttosto - dice Gabrielli - chiamateli assessorati alla Cura della città o alla Cesione. Non è una boutade, ma soprattutto oggi in cui c'è da parte dei cittadini una forte domanda di sicurezza a causa di una percezione esasperata del problema, se vogliamo rimettere la chiesa al centro del villaggio dobbiamo ricordare che la responsabilità della sicurezza è primariamente statuale, nella duplice dimensione di chi ha la responsabilità del tema, ma anche di chi ha quella la responsabilità dell'amministrazione della giustizia e della esecuzione della pena".

Gabrielli ricorda poi come: "La legge del 2017 ha stabilito che il punto di incontro tra responsabilità dello stato e degli enti locali è quello della sicurezza urbana, ma anche in quel caso - dice - ritengo che ai comuni spetti il compito della fruibilità dei luoghi, della cura loro cura e del contrasto al degrado, non della sicurezza in senso stretto". A creare confusione secondo l'ex capo della Polizia è anche la "riformicchia" della polizia Locale alla quale lavora il governo Meloni: "A parte che non si è mai vista una materia concorrente disciplinata con un decrete legislativo, ma in ogni caso le questioni serie che riguardano la polizia locale non sono state affrontate. E sapete perché?", chiede retoricamente Gabrielli. "Perché per farlo davvero bisognerebbe affrontare seriamente come sono organizzate e quali sono le responsabilità delle forze statuali ma dato che quello è un argomento bollente, non viene affrontato".