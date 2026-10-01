Il Salvini bifronte: Romeo pensa alla candidatura se c’è il voto segreto

Al momento si vota per alzata di mano (i delegati sono tutti salviniani), ma magari, nel segreto dell’urna, quando Salvini non ti vede… Si interroga Romeo: sicuri che possiamo chiedere il voto segreto? Sicuri che il regolamento lo consente? Ai tempi di Bossi i congressi erano adunate e scazzottate al PalaTrussardi con tutti i militanti. Per tenere conto di Salvinov, il segretario che sogna la Duma, riportiamo le parole che ha regalato ieri in terra veneta: “Se qualcuno non partecipa sbaglia, perché sarà un momento di proposta e di confronto”. Su una cosa ha ragione: Salvini si confronta. Con Verdini.