I futuristi rilanciano: “Un Ice italiana”. Piantedosi fa l’anti Vannacci e punta sui Cpr

Ieri i Futuristi del generale al contrario sono tornati a pungere la destra: “Serve un Ice italiana”. E’ una vecchia passione di Vannacci, la polizia anti migranti in stile Trump, che adesso diventerà una proposta di legge, come annuncia Davide Bergamini. Il deputato interviene alla Camera, durante il question time, per incalzare il ministro sulla sicurezza e sull’immigrazione, citando i recenti casi di cronaca, da Reggio Emilia a Modena: crimini commessi da “italiani di seconda generazione”. Servono più Cpr, la remigrazione è un copione già visto. Ma che ieri ha trovato nuovo slancio. Così, per Fn, serve più prevenzione. A Piantedosi chiedono “30 mila” assunzioni nelle forze dell’ordine, più militari per Strade sicure a cui si vogliono “attribuire anche funzioni di polizia giudiziaria”. E poi, soprattutto: “Una forza di polizia dedicata all'immigrazione e ai rimpatri”, spiega Bergamini. “Un reparto specializzato”, più che un nuovo corpo autonomo. La pdl arriverà a breve, è la promessa. Ed è la prima carta che i vannacciani ( promettono sempre “nuovi ingressi imminenti”) si giocano dopo la Calabria. Che doveva essere la Sassonia-Anhalt e invece Fn non ha sfondato. Il generale c’aveva messo il carico, così alla fine anche quel 10,9 per cento, non da poco e ben oltre le percentuali stimate dai sondaggi, si è prestato a varie interpretazioni. Vannacci, che adesso battibecca anche con Aldo Cazzullo sulla Xmas, in ogni caso lo rivendica, se la prende con chi parla di “flop”, con i giornali e con il solito centrodestra moderato. Continua a ripetere che è indispensabile se la destra vuole vincere, che aspetta la chiamata di Meloni. Ma in Fn gli stessi che fanno dichiarazioni aperturiste verso il governo cosa pensano? “L’accordo non lo facciamo e a noi conviene così”. Meglio quindi continuare ad attaccare, a farsi rincorrere.