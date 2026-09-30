L’energia di Meloni. Cerca sponde in Ue, si "gode" il price cap: "Tutti diano una mano"

In Repubblica Ceca cerca sponde, e prospettive, in vista del Consiglio europeo di metà ottobre: “Con Andrej Babiš lavoreremo su energia e nucleare”. Manda ancora segnali sulla sicurezza. E nel frattempo Giorgia Meloni gongola sulla benzina, sul price cap – da ieri lo ha adottato anche Q8 – che non risolve certo tutti i problemi ma toglie argomenti all’opposizione, dà respiro agli automobilisti.

“Il commento non può che essere positivo. Vediamo quanto durerà, ma intanto questa operazione permetterà un significativo risparmio”, dice il professore Paolo De Castro, oggi presidente di Nomisma e già ministro, con D’Alema e poi con Prodi. Sottolinea “l’opera di moral suasion verso le grandi compagnie petrolifere, che merita un plauso. Secondo il nostro osservatorio gli impatti sui prezzi potrebbero essere ancora più significativi di quelli che stiamo vedendo con un prezzo del petrolio tra i 103 e il 105 dollari al barile come abbiamo visto in questi giorni. Dopodiché è chiaro che il problema si risolverà solo con la fine della guerra in Iran, con la riapertura di Hormuz”. Lo sanno anche dalle parti di Palazzo Chigi, nella consapevolezza che il caro energia rappresenta un’incognita e una zavorra non da poco anche per la campagna elettorale. Così è subito partita la batteria meloniana – mentre Matteo Salvini continua a puntare anche “le grandi banche” – per rivendicare l’azione della destra. Dal ministro Adolfo Urso fino alla sorella d’Italia Arianna Meloni: “Risultato da governo forte, non governicchio di sinistra”. Con sfumature di diverse si mette il cappello sulla decisione di Q8 che si è accodata a Eni e Socar. Meloni ha ringraziato il Kuwait, e ieri ha avuto un colloquio con Mohamed bin Salman Al-Saud, primo ministro dell’Arabia Saudita, per ribadire l’impegno su Hormuz e Bab-el Mandeb e la solidità delle relazioni. Che passano anche per l’interesse energetico nella zona. Si lavorerà ancora perché il price cap possa essere adottato anche dagli operatori più piccoli, ma intanto Palazzo Chigi incassa un altro risultato: l’Eni guidata da Claudio Descalzi ieri ha annunciato anche uno sconto del 30 per cento sulle bollette di gas e luce, innescando poco dopo la risposta di Enel che ha invece ricordato come “la nostra offerta è la più bassa sul mercato nazionale”, meno 50 per cento, ed è disponibile da aprile. Una dinamica al ribasso che Meloni si augura possa continuare: “L’Eni? Spero che altri attori diano una mano”. Dall’energia al carburante, anche per scongiurare il rischio di scioperi.