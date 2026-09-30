Politicamar di elezioni
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Le “vele” di Meloni. Scostamento per le spese di energia
Nella risoluzione di maggioranza, insieme al Dpfb ci sarà anche la relazione per autorizzare lo scostamento di bilancio in materia di energia e difesa (se le Commissioni approveranno – come sembra la risoluzione che la prevede)
30 SET 26
Foto Ansa
Meloni spiega le vele e naviga verso lo scostamento per le spese che riguardano l’energia, la Nec. Giovedì, è attesa a Genova al Salone nautico (manca la conferma ufficiale) e confida nell’Europa. La notizia è che nella risoluzione di maggioranza, insieme al Dpfb ci sarà anche la relazione per autorizzare lo scostamento di bilancio in materia di energia e difesa (se le Commissioni approveranno – come sembra la risoluzione che la prevede). Si va verso un mar di elezioni.