Politica
mar di elezioni

Le “vele” di Meloni. Scostamento per le spese di energia

Nella risoluzione di maggioranza, insieme al Dpfb ci sarà anche la relazione per autorizzare lo scostamento di bilancio in materia di energia e difesa (se le Commissioni approveranno – come sembra la risoluzione che la prevede)

di
Carmelo Caruso
30 SET 26
Immagine di Le “vele” di Meloni. Scostamento per le spese di energia

Foto Ansa

Meloni spiega le vele e naviga verso lo scostamento per le spese che riguardano l’energia, la Nec. Giovedì, è attesa a Genova al Salone nautico (manca la conferma ufficiale) e confida nell’Europa. La notizia è che nella risoluzione di maggioranza, insieme al Dpfb ci sarà anche la relazione per autorizzare lo scostamento di bilancio in materia di energia e difesa (se le Commissioni approveranno – come sembra la risoluzione che la prevede). Si va verso un mar di elezioni.

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