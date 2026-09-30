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La commissione Affari costituzionali dà il via libera al ddl Antisemitismo. Il Pd ignora l'appello di Segre
Il centrodestra approva il testo, contrari M5s, Avs e i vannacciani di Futuro nazionale, mentre i dem si astengono, nonostante l'appello all'unità sul provvedimento fatto dalla senatrice a vita alcuni giorni fa
30 SET 26
Ultimo aggiornamento: 12:13
La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul ddl antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi: la maggioranza ha votato a favore, M5s, Avs e FnV contro, Iv a favore e il Pd non ha partecipato al voto.
Solo pochi giorni fa la senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare un punto di incontro. Entro metà ottobre circa il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula.