I “bolli” di Schlein. Cambia statuti e mette bandi. Oltre Gori teme che anche Pacini possa insidiarla alle primarie

Era fesso Enrico Letta o è Elly Schlein che fa la furba? Nega a Giorgio Gori e a Lorenzo Pacini, il giovane furioso di Milano, il privilegio che il vecchio segretario le ha accordato. Pretende che il Pd modifichi (per la seconda volta) lo statuto, la sua carta. Si convoca oggi la segreteria del partito (senza ordine del giorno) e Schlein chiede la proroga del suo mandato, il “bollo”, la fatwa contro i compagni che pensano di correre alle primarie di coalizione. Non vede altro che il suo nome, ma sta per favorirne un terzo: Silvia, la sindaca di Genova. E’ Schlein che mette (Silvia) Salis sulla piaga.

Per quale motivo un altro democratico non deve concorrere alle primarie di coalizione, dove sta scritto? Per parafrasare una frase abusata: lo statuto del Pd è la costituzione più bella del mondo, apre le porte alle speranze. E’ ormai noto che Giorgio Gori, il riformista del Pd, intenda correre alle primarie, sempre se si faranno. Pensa Gori che sia un errore chiudere su un solo nome. Sulla sua candidatura non c’è unanimità, neppure fra i riformisti, solo che adesso vale il principio: una parola di cui si fa largo abuso a sinistra. Perché Gori no? Perché impedirlo? Lo statuto del Pd prevede più candidature, mentre non prevedeva che una non iscritta, come Schlein, partecipasse alle primarie del partito. Cos’è lo statuto di un partito, se non la carta, la sua costituzione? Si può dire che Schlein non si faccia problemi a modificarla, così come Meloni prova con la Costituzione.

La differenza è che Meloni deve fare i conti con il referendum mentre Schlein con i capi corrente che le chiedono la cabina di regia sulle prossime candidature. Schlein sta promettendo ai dirigenti: “Ovvio che faremo la cabina, ma prima dobbiamo vincere le primarie”. Non occorre dire che nessuno di quei dirigenti si fida, tanto più di questa sua stagione all’inferno come Rimbaud. Dicono nel partito: se si vince, perché Schlein dovrebbe rispettare i patti? Vuole prendersi tutto, anche la garanzia che nessun altro possa farle ombra. Tutti credono che il rivale interno sia Gori e nessuno si accorge che Schlein teme la sinistra alla sua sinistra. A Milano si sta facendo notare questo giovane democratico, Lorenzo Pacini, che è più radicale di Virginia Libero, uno che si muove da Mamdani, che organizza anguriate per la Palestina, tanto che a Milano sono finite le angurie. E’ chiaro che sia Gori sia Pacini non hanno possibilità di vincere, ma solo di infastidire la segretaria. Gori lo fa alla destra del partito, Pacini in quella sinistra già affollata. L’elenco dei sinistrutti è così lungo, e la storia delle primarie insegna che già altre volte si è gareggiato per cercare spazio. Non lo ha fatto anche Schlein?