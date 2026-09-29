I fronti aperti di Schlein e una nuova paura del Pd: Conte pensa di andare da solo?

Ha molti fronti aperti, Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico sa bene che nel suo partito le correnti scalpitano. Non ci sono solo i riformisti, anche se la segretaria è convinta che Lorenzo Guerini, pur essendo fermo su alcuni temi, come quello dell’Ucraina, non sia sleale con lei. L’ex ministro della Difesa è uno dei pochi dirigenti dem che non fa parte della sua cerchia strettissima con cui la leader mantiene un rapporto costante fatto di comunicazioni e consultazioni. Quale sia la posizione dei riformisti, del resto, è nota e Schlein non teme pugnalate alle spalle da quelle parti. Quelli che in questa fase la preoccupano di più perché non riesce a capire dove vogliano andare a parare alla fine (vogliono il terzo nome?) sono gli esponenti del suo partito che fanno capo al cosiddetto correntone di Montepulciano. La segretaria del Pd segue attentamente le loro mosse. E il fatto che abbia chiesto a quest’area del partito di rinviare la tre giorni prevista per fine mese perché lei vuole tenere proprio in quei giorni l’Assemblea nazionale non è un caso.

Mugugni più o meno sottovoce nei confronti della segretaria, dunque, ma mugugni anche nei confronti del presidente del partito. I riformisti di Lorenzo Guerini, ma anche qualche esponente della corrente dell’ex governatore dell’Emilia-Romagna, non hanno apprezzato il fatto che Stefano Bonaccini si sia mosso così a rilento per indire l’Assemblea nazionale che dovrebbe approvare la proroga della segreteria.

Ma anche a Bruxelles il partito è in fermento. Raccontano che i riformisti, avendo perso una casella di prestigio, con l’uscita dal partito di Pina Picierno, adesso chiedano di essere ricompensati. Magari con la poltronissima di Nicola Zingaretti, se, come pare, l’ex segretario è intenzionato ad abbandonarla per andare alla vicepresidenza del Parlamento europeo.