PoliticaA Roma
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Beppe Grillo a pranzo con Andrea Stroppa. Un nuovo movimento benedetto da Musk?
L'incontro tra il comico e l'uomo di Musk in Italia all'Hotel Forum è durato più di due ore. Presenti anche gli ex parlamentari Lanutti, Bella e Carabetta
29 SET 26
Ultimo aggiornamento: 17:31
“Chissà”. È questa l’unica costante che emerge dalle diverse riunioni fiume durante in totale oltre sei ore a cui oggi alcuni ex parlamentari del Movimento 5 stelle hanno partecipato insieme a Beppe Grillo. Ma la vera sorpresa all'Hotel Forum, storico quartier generale del comico nella capitale con affaccio sui Fori Romani, è l'incontro che il fondatore del M5s ha avuto con Andrea Stroppa, uomo di Elon Musk in Italia. Gli abboccamenti tra i due c'erano già stati nelle scorse settimane, tra post sul Blog del comico per lodare Musk e post su X di Stroppa che ricordava come il Movimento di Grillo fosse un'altra cosa, pionieristica, rispetto all'attuale partito guidato da Giuseppe Conte. Oggi l'incontro. Sarà Stroppa ad aiutare Grillo nella costruzione di un nuovo partito? Il nuovo nerd che accanto al comico può realizzare un partito dell'intelligenza artificiale, come Gianroberto Casaleggio e la sua Casaleggio & Associati realizzarono, con il Movimento 5 stelle, il partito della Rete? Chissà, appunto.
L’ex garante è a Roma da ieri, quando ha partecipato al ricevimento dell’ambasciata cinese all'Hotel Parco dei Principi per l'insediamento della nuova ambasciatrice in Italia della repubblica popolare Hou Yue. L'evento cinese è stato l'occasione per organizzare anche tutta un'altra serie di incontri, tra cui quello con Stroppa. Al pranzo al Forum, infatti, oltre all'uomo di Musk si sono presentati alcuni ex parlamentari, rimasti fedelissimi del fondatore: Marco Bella, Elio Lannutti, Luca Carabetta. Tutti e tre non escludono l'idea che tutto questo “muoversi” possa servire alla costruzione di un nuovo partito. “Abbiamo parlato di tutto”, dice Bella. “Andrea Stroppa è una brava persona, Grillo è un genio”. Mentre sulla possibilità di un nuovo soggetto politico Lanutti dice: "Mai dire mai. Non mettere mai limiti alla provvidenza". L’ex garante starà nella capitale fino a domani mattina. E non si esclude che possa andare anche a trovare il suo amico Alessandro Di Battista, che proprio questa sera tornerà in televisione per partecipare a Di Martedì.