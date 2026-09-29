Beppe Grillo a pranzo con Andrea Stroppa. Un nuovo movimento benedetto da Musk?

“Chissà”. È questa l’unica costante che emerge dalle diverse riunioni fiume durante in totale oltre sei ore a cui oggi alcuni ex parlamentari del Movimento 5 stelle hanno partecipato insieme a Beppe Grillo. Ma la vera sorpresa all'Hotel Forum, storico quartier generale del comico nella capitale con affaccio sui Fori Romani, è l'incontro che il fondatore del M5s ha avuto con Andrea Stroppa, uomo di Elon Musk in Italia. Gli abboccamenti tra i due c'erano già stati nelle scorse settimane, tra post sul Blog del comico per lodare Musk e post su X di Stroppa che ricordava come il Movimento di Grillo fosse un'altra cosa, pionieristica, rispetto all'attuale partito guidato da Giuseppe Conte. Oggi l'incontro. Sarà Stroppa ad aiutare Grillo nella costruzione di un nuovo partito? Il nuovo nerd che accanto al comico può realizzare un partito dell'intelligenza artificiale, come Gianroberto Casaleggio e la sua Casaleggio & Associati realizzarono, con il Movimento 5 stelle, il partito della Rete? Chissà, appunto.