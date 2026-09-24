Politicail colloquio
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La “classe” di Fioroni
Parla l’ex ministro dell’Istruzione del governo Prodi II: “Il tetto agli stranieri in classe è una norma di civiltà”
24 SET 26
Foto ANSA
Ecco “la classe” di Beppe Fioroni, ex ministro dell’Istruzione nel governo Prodi II, ex deputato del Pd. Anche Fioroni ha fissato un tetto agli alunni stranieri come oggi in Cdm proporranno Meloni e Valditara. Dice l’ex ministro: “Fissare un tetto al numero di alunni stranieri in classe non è uno scandalo ma è una norma di civiltà. Inserire un tetto è saggezza per impedire le classi ghetto”. Non è una norma pro Vannacci? “Togliete le bandierine. Il governo fa bene. Ci ho provato anche io, con una circolare. Tutti i ministri ci hanno provato, e sa perché? Per impedire l’apartheid, la segregazione che è il contrario dell’apertura scolastica”.
E’ realizzabile? “E qui entriamo nel merito. L’indirizzo è giusto ma nel paese dei cento campanili realizzarlo è complesso. Bisogna lasciare libertà di scegliere dove iscrivere i propri figli. Ragioniamo dunque con serietà. Mi auguro che il governo riesca. E’ una norma di saggezza, un requisito senza bandiera”.