Il governo impugna la legge dell'Emilia-Romagna sul fine vita: "Viola competenze statali"

Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio ha deliberato l'impugnazione, di fronte alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, titolata "Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito". Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha rilevato che la normativa regionale si pone in contrasto con gli articoli 2, 32 e 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile e penale, e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute. Per Palazzo Chigi, infatti, la legge regionale ha violato una serie di profili di competenza esclusiva dello stato, demandando alle linee guida regionali la definizione di una serie di requisiti, con ciò eludendo i vincoli posti sul punto dalla Consulta.