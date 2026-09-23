Cedu e Costituzione possono insegnare molto sui (giusti) divieti sul burqa

Nel caso italiano, però, l’ipotesi sarebbe assai più circoscritta: riguarderebbe la scuola. E se è vero che “la scuola è aperta a tutti”, come stabilisce l’art. 34 della Costituzione, e che il diritto all’istruzione non può essere subordinato a condizioni discriminatorie, è altrettanto vero che la libertà dei genitori di educare i figli, anche secondo precetti religiosi, deve conciliarsi con la necessità di creare un ambiente favorevole all’apprendimento, alla socialità e all’uguaglianza tra gli studenti. La stessa Corte EDU, il 16 maggio 2024, si è pronunciata su un caso ancora più delicato: il divieto di indossare nelle scuole della Comunità fiamminga in Belgio qualsiasi simbolo visibile di appartenenza religiosa. Anche in quel caso ha escluso una violazione dell’art. 9, riconoscendo l’obiettivo di tutelare la neutralità dell’istruzione pubblica. Se dunque divieti persino più estesi rientrano nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, un limite alla copertura integrale del volto nelle scuole non sembra incompatibile né con la CEDU né con la Costituzione italiana, soprattutto se finalizzato a proteggere la vita di relazione degli studenti e delle studentesse in un ambiente aperto e orientato alla parità di genere. Sono sicuro che Amnesty International, alla fine, concorderà.