Zampolli tratta (e forse incontra) il suocero di Conte per l’Hotel e dice “mi piace, ma il prezzo non è giusto”

Sia chiaro, dice Zampolli, “se ci accordiamo con il signor Paladino. Stiamo negoziando”. Ricordate Conte che incontra a Roma, Paolo Zampolli, l’alto rappresentante di Trump, per la cessione del Plaza, l’hotel del suocero? Ebbene, ci sono sviluppi. Un concierge del Pd ci confessa: “Cesare Paladino ha incontrato Zampolli”. Non resta che telefonare a Zampolli. Hello, mister Zampolli, c’è stato un incontro? “E chi gliel’ha detto?”. O le primarie o la suite. In attesa di negoziare la pace con la Russia (e con Schlein), Conte supervisiona il servizio in camera. Sta per aprire il Grand Hotel Plaza Zampolli Ricordate Conte che incontra a Roma, Paolo Zampolli, l’alto rappresentante di Trump, per la cessione del Plaza, l’hotel del suocero? Ebbene, ci sono sviluppi. Un concierge del Pd ci confessa: “Cesare Paladino ha incontrato Zampolli”. Non resta che telefonare a Zampolli. Hello, mister Zampolli, c’è stato un incontro? “E chi gliel’ha detto?”.

Meloni abolisce i bolli ma a casa Conte-Paladino bolle la grande vendita. Era aprile e l’ex direttore di Libero, Mario Sechi, il pirata di Cabras, pubblicava la notizia che Conte, l’avvocato del popolo, e genero di Cesare Paladino, l’amministratore dell’Hotel Plaza, l’hotel decorato da Renzo Mongiardino (per chi abita a Milano, è progettato da Mongiardino anche il ristorante Da Giacomo) incontrava Zampolli. I soliti riformisti del Pd pensavano che il nobile Conte ragionasse con Zampolli del futuro dell’Artico, della Cina, dell’Ucraina. E invece. E invece era bussiness (all’italoamericana). Paladino vuole cedere l’hotel, una delle bellezze di Roma, e Conte da avvocato del popolo, ops, del suocero, vuole capire se ci sono i “dollar”. La malasorte vuole che Conte e Zampolli vadano a pranzo al ristorante Sanlorenzo in via dei Chiavari e che il pirata di Cabras, Sechi, abbia un’aragosta che gli soffia la notizia (e che scatta anche la foto dell’incontro). Adesso, la novità. Un nuovo incontro, questa volta fra Zampolli e mister Paladino. Inviamo un messaggio a Zampolli. Attendiamo mezza giornata. Silenzio. Vogliamo la conferma a cinque stelle. Il concierge del Pd, che non ci scoraggia, “notizia sicura. Incontro certo, ma attendete Zampolli”. Ma Zampolli dove sta? Il rappresentante dove va? Questo Zampolli è meglio di Zazà. Sparito.

E ora un piccolo inciso su Conte, il leader che a Reggio Emilia si prende gli applausi della Festa dell’Unità. Sale sul palco della festa insieme a Stefano Bonaccini, il presidente del Pd, ma Bonaccini viene ridimensionato al ruolo di microfonista e Conte innalzato al ruolo di emiro. La straordinaria capacità di Conte, la sua versatilità? Questa. Si occupa di politica, interna, estera e anche dei rogiti. Ma insomma, Zampolli? Richiamiamo. Il concierge del Pd che ci ha girato la notizia: “Guarda che risponde a tutti i giornalisti, italiani. Se non ti richiama è chiaro che sei uno che va a fare l’aperitivo all’hotel Locarno”. Conte è troppo impegnato a partecipare alle feste del Fatto, ma la fortuna aiuta i concierge. Squilla il telefono ed è Zampolli, affabile, voce fascinosa, mascella da duro: “Come posso esservi d’aiuto?”. Mister, è vero che ha incontrato Paladino, il suocero di Conte: “Chi ve l’ha detto?”. E’ vero? “Sì, cioè no. Ma voi scrivete”. Ci serve una parola: “Diciamo che incontro tante persone”. Ma il Plaza vuole acquistarlo o no? “Diciamo che l’interesse rimane”. Cosa si frappone all’accordo? “Sa come funzionano gli affari?”. Una questione di prezzo? “Nel mio mestiere si negozia al prezzo giusto”. Il prezzo non è giusto? “Diciamo che ci parliamo ma stiamo aspettando una condizione più accettabile”. L’interesse rimane? “Certo, mi interessa. E’ un hotel che mi interessa. Ma ora mi vedo costretto a lasciarvi. Scrivete tranquilli”.