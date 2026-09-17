Un Colosimo per Vannacci. Chiara con FdI, Nicola in FN

Fratelli d’Italia e cugini per Vannacci. Meloni perde Tommaso Longobardi alla guida dei social e Vannacci guadagna un cugino illustre. Chi lavora ai social del generale? E’ Nicola Colosimo, cugino di Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, uno dei volti più noti di FdI. L’altro Colosimo è vicino a Gianni Alemanno, già vicesegretario del suo Movimento Indipendenza. Colosimo (Nicola) è stato candidato da Alemanno nel 2024 come sindaco e ora si aggira alla Camera. Lo chiamano “il parà” per il fisico e fa parte della squadra di Futuro Nazionale, una squadra che si sta allargando. A Montecitorio iniziano a vedersi ex carabinieri distaccati dal generale. Si fa pesca nel mondo dei militari ed ex ambasciatori. A Orvieto, dal 18 al 20 settembre, alla Foresta nera di Vannacci, ci sarà ospite Marc Jongen, parlamentare di Afd (titolo dell’intervista “Una valanga che sale”) ma anche l’ex ambasciatore in Iraq, Marco Carnelos. Tornando ai Colosimo: sono separati in Camera (dei Deputati). Chiara e Nicola non si parlano. L’alleanza non riescono a farla neppure all’anagrafe.