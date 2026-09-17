Mario Sechi nuovo direttore dell'Agenzia Dire

Mario Sechi sarà il nuovo direttore dell'Agenzia Dire. Il nuovo incarico dell'ex portavoce di Giorgia Meloni, che ha già diretto Libero e l'Agi, sarà valido da martedì prossimo. Intanto la nomina è stata comunicata alla redazione dell'agenzia dall'editore Stefano Valore. Sechi prenderà il posto dell'attuale direttore editoriale Nico Perrone.