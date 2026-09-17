PoliticaNomina
•
Mario Sechi nuovo direttore dell'Agenzia Dire
L'ex portavoce di Giorgia Meloni prenderà la guida dell'agenzia da martedì prossimo, intanto la notizia è stata comunicata alla redazione
17 SET 26
Ultimo aggiornamento: 14:14
Mario Sechi sarà il nuovo direttore dell'Agenzia Dire. Il nuovo incarico dell'ex portavoce di Giorgia Meloni, che ha già diretto Libero e l'Agi, sarà valido da martedì prossimo. Intanto la nomina è stata comunicata alla redazione dell'agenzia dall'editore Stefano Valore. Sechi prenderà il posto dell'attuale direttore editoriale Nico Perrone.
L'agenzia viene da un lungo periodo di difficoltà economica - con diversi tagli alla redazione e stati di solidarietà protratti - dopo il cambio di editore dovuta all'inchiesta per corruzione che ha colpito il precedente proprietario, Federico Bianchi di Castelbianco, che aveva fondato e fatto crescere l'agenzia.