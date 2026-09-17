Rocca: "Lotito? Nessuna solidarietà. Il suo problema è la postura. Voleva essere Berlusconi ma ha fallito"

Francesco Rocca, presidente della regione Lazio, non usa mezzi termini e sputa fuoco sulla già incendiata Claudio Lotito. È notizia di due giorni fa che la Procura di Roma indaga Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani per manipolazione del mercato, ipotizzando una campagna di notizie false e pressioni per spingere l'azzurro a vendere la Lazio e influenzarne il titolo in Borsa. L'inchiesta mira anche a capire se dietro le iniziative contro il presidente ci fosse una regia unitaria. "Complotti? No, il problema di Lotito è la postura e la sua incapacità strutturale di comunicare con i tifosi "., presidente della regione Lazio, non usa mezzi termini e sputa fuoco sulla già incendiata vicenda che ha coinvolto la società sportiva Lazio e il suo presidente , il senatore di Forza Italia. È notizia di due giorni fa che la Procura di Roma indaga Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani per manipolazione del mercato, ipotizzando una campagna di notizie false e pressioni per spingere l'azzurro a vendere la Lazio e influenzarne il titolo in Borsa. L'inchiesta mira anche a capire se dietro le iniziative contro il presidente ci fosse una regia unitaria.

Nel corso delle ultime quarantotto ore nessuno nel centrodestra italiano ha commentato. Tra i corridoi di Camera e Senato ha regnato il silenzio. Ed è al Foglio che il governatore Rocca vuole affidare un commento sulla vicenda. Parla da politico e da tifoso: "Non uso mezzi termini ma non faccio nemmeno retropensieri. Sull'inchiesta bisogna aspettare la magistratura e le indagini. Solo loro hanno il compito di appurare quanto è successo e quanto c'è di vero". Vuole esprimere solidarietà al senatore? "Anche in quel caso, aspetto le indagini: se tutto si rilevasse una bufala, per cosa dovrei essergli solidale?".

I protagonisti delle indagini dei pm di Roma sono Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore delegato della stesa banca e il faccendiere Luigi Bisignani. La procura ipotizza in un complicato ma funzionale complotto per spingere Lotito a vendere la Lazio, nel contesto delle più grandi e radicate proteste in corso tra la base dei tifosi della squadra e proprio la presidenza. "Non penso che Masi e Maiolini siano coinvolto in questa vicenda. Li conosco da tempo. Bisignani invece l'ho conosciuto di recente, alla manifestazione del 2 luglio, ma penso la stessa cosa", dice Rocca. Difende gli indagati.

E ricorda l'ultimo grande evento che ha scontrato i tifosi e Lotito, la manifestazione a Ponte Milvio alla quale anche il governatore ha partecipato: "Ci ritornerei, senza se e senza ma", ribadisce. "E le dico che se questa vicenda avesse delle basi, cosa che mi auguro e sono sicuro che non abbia, si inserisce in all'interno della rottura della tifoseria con il presidente. Non il contrario. Nessuno è in grado di manipolare 40-50 mila persone".

Per il governatore il dissenso "arriva da lontano". È una storia che, ripete, ha a che fare con la postura che un presidente dovrebbe avere. "Si è espresso male e in maniera volgare in più occasioni, si è rivolto ai tifosi dando loro degli 'stronzi'. È un dirigente sportivo, è un senatore. Non è questa la modalità. Siamo tutti esausti, tutti noi tifosi". E questo rapporto finisce anche per avere un risvolto elettorale.