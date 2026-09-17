Proiettili e minacce al ministro Valditara. Meloni: "Vile atto intimidatorio"

Una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie, indirizzata al ministro Giuseppe Valditara, è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma. Il portavoce del ministro fa sapere che "è stata sporta ieri denuncia agli organi di polizia" - che indagheranno ora sull'accaduto - e che a suo avviso "si tratta di un gesto di uno squilibrato, essendo il testo farneticante".

Appena diffusa la notizia, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato: "Esprimo la mia piena solidarietà e quella del governo al ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche".