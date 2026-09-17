"Liberiamoci dal sionismo e dal capitalismo". Il comizio di un giovane democratico

“Noi siamo i figli, noi siamo i nipoti della storia del comunismo italiano. Nel concreto dobbiamo liberarci dal giogo imperialista di Trump e degli Stati Uniti. Dall’oppressiva retorica sionista, dalla tentazione di cedere alle sirene del capitalismo, del capitale, del liberismo”. Alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia Marco Rocco De Luca, consigliere comunale del Pd a Cesena nonché responsabile nazionale cultura politica, fondazioni, memorie e antifascismo dei Gd nazionali recupera espressioni e retorica da un lontano passato. E ricorda a tutti come sia la giovanile del partito di Schlein in questo momento il centro propulsore delle tendenze più estremiste del partito. A gennaio, da consigliere comunale, a Cesena De Luca è stato anche l'unico del gruppo consiliare del Pd a non votare contro la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.