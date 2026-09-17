Botta e risposta Meloni-Renzi: "Bravo Matteo. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare"

Botta e risposta via social tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader di Italia viva Matteo Renzi che, dopo il Consiglio dei ministri di ieri in cui è stata annunciata la sospensione per il 2027 del bollo auto per gran parte del parco auto italiano, aveva pubblicato sui suoi canali un vecchio post della premier che lo accusava di essere "un venditore di pentole" per aver promesso, tra le altre cose, proprio l'abolizione del bollo auto. "Per la legge di bilancio 2018 - scrive Renzi nel post - avevamo trovato 7 miliardi (non 2: sette!) per togliere del tutto il bollo. Quando lo dissi Meloni mi attaccò con questo tweet. E disse – che vergogna!".

La replica della premier arriva a stretto giro con un commento sotto: "Bravo Matteo. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare". Alla quale Renzi risponde con un invito a un confronto: "Giorgia Meloni sta soffrendo i miei post di questi giorni. Oggi mi ha attaccato nei commenti. Le ho risposto così! Ma come sarebbe bello se Giorgia avesse il coraggio di confrontarsi in un dibattito vero anziché lasciare un messaggino e poi scappare. Lo farà mai?"