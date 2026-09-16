Rabbino aggredito a Milano. Meghnagi (Comunità ebraica): “Colpa della sinistra che dice no al ddl antisemitismo. Aspettano il morto?”

La polizia indaga e, secondo l’Ansa, avrebbe già individuato gli aggressori. E’ giusto aspettare gli accertamenti. Ma non è giusto aspettare le botte per accorgersi che l’antisemitismo è un problema. Anche a Milano. Vale per strada e vale nelle istituzioni. Anche per questo, forse, va discusso seriamente il ddl antisemitismo, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera: adotta la definizione IHRA e tutela espressamente la libertà di critica politica e di espressione. Si può discutere ogni norma. Quello che non si può fare è fingere che il problema sia inventato. Anche da qui nascono le dichiarazioni durissime consegnate da Meghnagi al nostro giornale: “Possibile che si debba aspettare il morto prima di approvare il ddl?”.