Fate le primarie: Elly o Elena? Ecco come nasce la svolta

Chiamami con l’altro nome. Rischiano di fare le primarie, ma per decidere se chiamare Schlein: Elena o Elly. A Reggio Emilia, alla festa dell’Unità è andata così: i giovani militanti iniziano a urlare “Elena” (senza dire nulla agli anziani) e gli anziani ad applaudire Elly (perché non sono stati informati dai giovani). Sotto il palco, e la frase è autentica, geniale: “Ma come? Ci dividiamo anche sul nome”. Esistono insomma due correnti. E sarebbe straniera anche la strategia. Da chi nasce l’intuizione? La rivendica un gruppo Instagram “darsamore”, “De André racconta la serie A”, un gruppo che vuole rendere simpatica Schlein (e non si capisce se ci sia la mano dello staff di Schlein).