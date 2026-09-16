Cgil divisa in due sotto la superficie di un landinismo totalizzante

Il lider maximo di Corso d’Italia sarebbe dovuto scadere nel prossimo gennaio ma si è di fatto prorogato fino al prossimo congresso, che si terrà solo dopo le elezioni politiche. Da qui ad allora (quando?) Landini potrà vigilare sulla scadenza di numerosi mandati alla testa di organizzazioni regionali e di sindacati di categoria e potrà quindi in qualche maniera condizionare la corsa alla segreteria, che per ora oltre a Di Palma sembra vedere in campo la sola Sorrentino. Molto vicina all’ex segretaria Susanna Camusso, della Sorrentino leader si era parlato anche otto anni fa ma poi le sue chance rimasero schiacciate nella tenaglia della competizione Landini-Colla. Adesso sembra scoccare di nuovo la sua ora ma l’egemonia degli ex Fiom in Cgil è preponderante e comunque la corsa è lunga. La cosa più interessante e foriera di sviluppi è che in realtà sotto la superficie di un landinismo totalizzante già oggi la segreteria nazionale risulta divisa in due schieramenti, che addirittura sarebbero di pari consistenza. A dividere i segretari, però, non c’è un giudizio negativo sulle scelte politiche e sindacati del leader bensì solo – ma non è poco – la contestazione dei suoi metodi di direzione. Un dispotismo neanche tanto illuminato. E’ in virtù della spaccatura già esistente – ma che non filtra mai all’esterno – che Landini ha preso tutte le precauzioni di cui sopra per far votare i nuovi segretari. Non voleva che le due anime trovassero nuovi motivi per scontrarsi e magari con un voto sulle singole persone azzoppassero l’una o l’altra carriera. Ma il calcolo dello stratega del consenso pilotato è riuscito solo a metà e lo testimoniano, per l’appunto, sia la bassa percentuale di favorevoli rispetto ai precedenti voti bulgari sia quei 77 che hanno esplicitamente detto no.