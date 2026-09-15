Slitta il vertice del "correntone" dem a Montepulciano. Sarà dal 23 al 25 ottobre

L’incontro del cosiddetto “correntone” Franceschini-Orlando-Speranza non si terrà più nel primo weekend di ottobre a Montepulciano, come inizialmente previsto, ma è stato riprogrammato per il weekend del 23, 24 e 25 ottobre 2026. In origine, l’appuntamento di Montepulciano era stato fissato negli stessi giorni della Leopolda di Matteo Renzi a Firenze (2-4 ottobre 2026), creando una sovrapposizione logistica tra le due kermesse. Con il nuovo calendario, il “correntone” evita la collisione diretta con la manifestazione renziana. A pesare sulla scelta anche il dibattito sulla legge elettorale che arriva alla Camera il 28 settembre. All’evento dovrebbero essere invitati tutti i principali esponenti del campo largo, con l’obiettivo di costruire un fronte unitario in vista delle prossime scadenze politiche.