Prodi, Letta, la Ue, la “tigna”. Le esequie e la Emma oltre Bonino

Il maxischermo a un certo punto tace, ed è come se Emma Bonino volasse — spirito o folletto — nel sole pieno sopra al Campidoglio, per puntare i suoi occhi azzurri e abbracciare idealmente i convenuti alle esequie di stato in forma laica, dentro e fuori dalla Protomoteca, guardando con stupore alla se stessa multiforme che si delinea nei loro racconti, mentre i cittadini, fuori, corrono verso le transenne per applaudire le immagini del feretro che si prepara al viaggio. Ed è come se si fermasse, non vista, nel cortile, la Bonino-folletto, mentre l’ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dà il via al saluto solenne tra parenti, amici e autorità, sedute le une accanto alle altre in un affresco trasversale che corre tra Prima, Seconda e Terza Repubblica, per assistere a un’orazione funebre a sei voci. Aleggia, Bonino, spirito e corpo-strumento di molte lotte – mentre la Emma privata e inscindibilmente pubblica prende forma nelle parole di Carla Taibi, sua assistente storica, di Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e grande amica, di Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, rispettivamente segretario e fondatore di Più Europa, e degli ex premier Romano Prodi ed Enrico Letta, nei cui governi Bonino è stata ministra del Commercio internazionale e ministro degli Esteri. Letta dunque ricorda che, al momento di leggere la lista dei ministri, al nome “Bonino” si era sollevata “una ola” di approvazione. Ed ecco che un pensiero fulmineo rompe per un attimo la solennità del momento, almeno tra gli osservatori esterni: che cosa starà pensando l’altro ex premier Matteo Renzi, presente come i predecessori Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni, Mario Monti e Massimo D’Alema, il Renzi che, subentrando a Letta, agli Esteri non aveva confermato la leader radicale, bensì nominato la dem Federica Mogherini? Ma subito una Bonino in spirito e purezza torna ad abbracciare l’intera Protomoteca, e non importa se la destra che è oggi al governo, seduta in sala accanto alla sinistra, non abbia oggi come suo faro la missione umanitaria Mare nostrum del 2013, evocata sempre da Letta attraverso l’immagine di una Bonino china sulle mappe nautiche con gli alti comandi della Marina.

Ed è come se aleggiasse, lo sguardo di Bonino, sui convenuti silenziosi: il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, la stilista Anna Fendi, amica di Emma; i leader Elly Schlein, Carlo Calenda, Maurizio Lupi, Angelo Bonelli, i parlamentari Roberto Giachetti, Francesco Boccia, Maria Elena Boschi, Maurizio Gasparri, Raffaele Nevi, Laura Boldrini; i ministri Carlo Nordio, Annamaria Bernini e Marina Calderone; l’ex ministro e presidente Cnel Renato Brunetta e l’ex ministra Cecile Kyenge. Il presidente Mattarella, accolto all’ingresso dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con Riccardo Magi, porge le condoglianze alla famiglia Bonino, prima che Carla Taibi rompa il silenzio: “Fosse qui, Emma ci direbbe: smettete di ricordare e mobilitatevi, non abbiate paura di avere troppi sogni”.