Le “purghe” di Tajani. Avvisa la minoranza di FI (e Marina B). E si blinda con le tessere

Anche per questo a coloro che lo avevano accusato di star trasformando Forza Italia nel partito delle tessere il vicepremier ha ricordato: “Il tesseramento è un gran segno di appartenenza. Segnala una gran voglia di vincere”. Ha meditato a lungo, Tajani, su quale fosse l’occasione giusta per “dare un segnale”. Lo ha fatto al termine di un’estate caldissima per Forza Italia. Dove si sono accumulati i fronti di discussione interna. I congressi sono andati avanti con soluzioni ratifica, si è appena celebrato quello in Campania che ha incoronato Martusciello e a dire di un gruppo di parlamentari della regione si protrarrà con contenziosi in tribunale. Il senso del discorso, insomma, da più parti viene letto come un: “non vuole cambiare niente”. Di certo c’è che nelle intenzioni di Tajani la stagione dei congressi regionali dovrebbe proseguire. E infatti i prossimi 26 e 27 settembre si terrà il congresso regionale nel Lazio. Anche in quel caso sarà una formalità l’elezione a segretario del coordinatore regionale uscente, il senatore Claudio Fazzone. Ciociaro come il ministro degli Esteri. Qualche giorno prima, il 19 settembre, dopo la reggenza del ministro Casellati, Forza Italia Basilicata andrà ufficialmente nelle mani del presidente della regione Vito Bardi. E’ un lento e progressivo consolidamento della geografia tajanea, con il segretario che vuole arrivare al prossimo congresso (dovrebbe tenersi dopo le elezioni politiche) avendo praticamente solo fedelissimi nelle varie regioni. E in Piemonte? Lì coordinatore è proprio il ministro Zangrillo. E forse anche per le critiche estive la partita è rimasta congelata, pure per volontà del presidente Alberto Cirio, oramai sempre più vicino alle posizioni della segreteria nazionale. Tanto che si era detto che si sarebbe potuto tenere a settembre ma con ogni probabilità sliterrà almeno a ottobre, se non addirittura dopo. Sempre a Montesilvano, a tal proposito, Tajani è tornato sulla campagna per la sburocratizzazione il cui annuncio senza coinvolgimento aveva dato molto fastidio al ministro della Pa (piano che è rimasto lettera morta), aggiungendo che “il lavoro di Zangrillo e Casellati è stato lodevole, ma bisogna fare di più”.