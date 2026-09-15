Il presidente dei giovani meloniani replica a Virginia Libero: "Ai disertori preferiamo una generazione che non scappa"

Il Pd vuole il disarmo. Organizzerà i disertori. Almeno così ha detto Virginia Libero, segretaria dei Giovani democratici. "A una generazione di disertori, noi preferiamo una generazione che non scappa", ribatte Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, l'analoga organizzazione tra le file di Fratelli d'Italia. "Noi sappiamo bene da che parte stare. Siamo dalla parte dell'Italia e di chi resiste". Dunque anche dell'Ucraina? "Certo. A meno di un mese dall'invasione russa nel 2022 siamo andati nei luoghi di guerra a portare aiuti e beni raccolti nel nostro Paese. Continuiamo a sostenere Kyiv. E continuiamo a rivendicare questo sostegno".

Sono ben altri toni, rispetto a quanto si leva in questi giorni dalle sconclusionate sponde del campo largo. "Il Pd prova a fare l'equilibrista", spiega al Foglio il giovane deputato meloniano. "Dice di voler sostenere l'Ucraina, di condannare Putin e allo stesso tempo contesta le spese militari per la difesa: questo tipo di ambiguità non fa bene al dibattito. La nostra capacità di difesa è la nostra capacità di difendere la nostra stessa libertà. Fare finta di non capirlo serve soltanto ad avere uno slogan da usare in campagna elettorale".