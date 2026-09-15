A Reggio Emilia la segreteria del Pd abbandona il diminutivo e diventa "Elena"

Il diminutivo è la forma più dolce del disprezzo, l’unico modo civile che abbiamo per dire a qualcuno che non ci fa paura. E dev’essere per questo che l’altra sera, a Reggio Emilia, i giovani del Pd, che sono la rivoluzione culturale della segretaria e che mai agiscono d’istinto – ma sempre secondo regia – l’hanno acclamata: “Elena! Elena! Elena!”. Ed ella, cioè Elly – pardòn Elena – ha accolto la cosa senza schermirsi, ed è passata così alla maggiore età. L’operazione, nata per goliardia all’inizio, ha invece una sua logica, ed è un’idea del Nazareno nella quale c’è evidentemente molta più ingegneria politica che nel salario minimo: perché soltanto un nome intero può vedersela con un nome intero. La destra ha vinto nel 2022 presentandosi con un elenco di sostantivi in prima persona, “io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” – pensate se avesse detto: “io sono Giorgy” – e la sinistra risponde quattro anni dopo con un certificato battesimale, un accrescitivo. Il che dovrebbe presto produrre, Giuseppe Conte permettendo, la campagna elettorale più simmetrica della storia nazionale, un duello fra due nomi propri, Giorgia contro Elena – che è nome fondativo, incendiario e popolare in questi tempi di Odissea – e rivelarsi alla fine, chissà, come il massimo di bipolarismo che la nazione sia riuscita a costruire in trent’anni di tentativi. L’italiano rimpicciolisce ciò che ama, e nel rimpicciolire ridimensiona e condanna.

Del resto il Risorgimento non si fece con Camy di Cavour né la Repubblica venne fondata da Alcy De Gasperi. E l’unico statista italiano che sia riuscito a governare a lungo tenendosi stretto il vezzeggiativo, benché fosse temibile e alto due metri, è finito ad Hammamet, il che non costituisce una dimostrazione scientifica ma nemmeno, converrete, un presagio incoraggiante. Contro Giorgia, che è il santo con la lancia, il drago infilzato e la fanciulla salva, il campo progressista dispone ora di un unico nome all’altezza, Elena, che non è un nome da battaglia ma è la battaglia stessa.