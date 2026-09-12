Primarie, alleati, leader: a ogni domanda Schlein risponde che “prima viene il programma”

Bisogna ammettere che si potrebbe restare a guardarlo per ore, questo congegno elaborato dal Nazareno, un po’ come capita con quei giocattoli che a ogni giro riportano la pallina dov’era. Ne discende tuttavia, con qualche conseguenza pratica, che anche il leader andrà scelto sulla base di criteri nuovi. Non avendo scritto il programma, non potendolo aver ispirato, non essendo autorizzato a modificarlo, al candidato premier non resterà che dimostrare di saperlo leggere ad alta voce. Si valuteranno dunque la postura, la tenuta del fiato nelle subordinate, l’eleganza con cui si affronta il capitolo sull’Ucraina senza che il pubblico se ne avveda. Nel campo largo, senza dubbio, hanno pensato a tutto. Resta un dettaglio, certo, e cioè che il programma, per scriversi, avrebbe bisogno della coalizione, la quale però esiste – come spiega Schlein – soltanto dopo il programma. Difficoltà seria, alla quale la natura offre però un precedente rassicurante. Esistono infatti specie animali che si riproducono per partenogenesi, senza accoppiamento, con notevole risparmio di trattative. Il programma del campo largo comparirà dunque una mattina. Nato da sé, senza padri e quindi senza dissidenti. Si vede che Schlein ha studiato biologia.