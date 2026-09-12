Nata come politica per caso, Bonino portò i radicali al loro massimo storico

Era stata votata nel gennaio del ’95 con lo schieramento berlusconiano (per volere di Pannella), iscritta nel gruppo di Forza Italia e poi indicata dal primo governo Berlusconi come commissaria europea. E il suo primo atto pubblico con questo incarico fu il viaggio a Sarajevo e Mostar dove imperversavano i massacri con la dissoluzione apocalittica dell’ex Jugoslavia. Si inimicò una parte del movimento pacifista perché favorevole a un intervento militare Nato per arginare la mostruosa pulizia etnica adottata dai serbi e dal generale Mladic oggi glorificato. Ma poi, forse contando sulla forza della propria immagine, fu accettata dalla sinistra come candidata alla Regione Lazio (perdente). E poi come ministro degli Esteri del governo Letta (che Pannella non condivideva affatto, con scia di patemi e di litigi memorabili) capì che la sua parte era opposta a quella abbracciata nel 1994.