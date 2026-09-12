Lo Zaccagnini di Vannacci. Parla Giannetta, il candidato di FN in Calabria: “Il femminicidio esiste, e l’aborto è un diritto. Votavo Dc”

Manca solo che dica: “Non mi votate”. Meloni pensa davvero di battere Vannacci a Reggio Calabria con un candidato come Fabio Roscioli, un galantuomo, sia chiaro, che si presenta come “straniero”, e che fugge dai confronti televisivi? Roscioli è il tesoriere di Forza Italia che Tajani ha deciso di candidare alle suppletive, al posto di Ciccio Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Anche Tajani aveva delle perplessità, ma Roscioli è una figura cara a Marina Berlusconi, e si sa già che avrà il compito di stilare le liste elettorali per conto della famiglia . Roscioli non è calabrese e non lo nasconde, è in pratica “un paracadutato”, ma si può dire, come ha sinceramente ammesso Roscioli: “Sono il candidato di Cannizzaro e Occhiuto. L’aiuto chiestomi è a tempo”? Quando i dirigenti di partito di FdI e Lega hanno sentito la frase si sono chiesti: “E noi, allora, perché dovremmo votarti?”. Se Giannetta viene eletto si libera un posto in consiglio regionale. Secondo voi, i primi non eletti di Forza Italia, tifano Roscioli o Giannetta? La sinistra ha un candidato, un altro medico, Frank Benedetto, che può approfittare della spaccatura a destra. Al governo si teme perché se Vannacci e Giannetta non vincono, possono però fare perdere. Ignazio La Russa, che ormai si è dato l’incarico di segretario aggiunto di FdI, presidente del Senato e premier ombra, avrebbe chiesto a Giuseppe Scopelliti, ex presidente della regione, di aiutare Roscioli, di fare campagna elettorale a suo favore.

Ed è un altro formidabile cortocircuito. Scopelliti era il ragazzo di bottega di quel Ciccio Franco, il senatore dell’Msi del “Boia chi molla”, dei moti di Reggio, dell’insurrezione, insomma, della sovranità reggina. Vedere Scopelliti sostenere un candidato di FI che la Calabria non la conosce provoca lo smarrimento della città. Si aggiunga un episodio singolare. Nel 2020, Cannizzaro per ostacolare la candidatura a sindaco di Antonio Minicucci, della Lega, ebbe a definirlo “straniero”. Peccato che Minicucci è nato a Melito Porto Salvo, a trenta chilometri da Reggio Calabria. Chi è più straniero? Minicucci o Roscioli, che è romano? Giannetta è sempre stato berlusconiano, amico della scomparsa Jole Santelli, ex presidente della Regione, e ha perfino rinunciato al seggio in Parlamento per tornare a fare il consigliere regionale. Ha iniziato a far politica da consigliere provinciale, metropolitano, fino a ricoprire il ruolo di capogruppo in regione, vent’anni in Forza, e ora l’uscita. Perché? Lo racconta Giannetta: “Perché in Calabria Forza Italia è ormai gestita in maniera familistica e privatistica”. Dicono che lei sia un traditore. Cosa risponde? “Ho lasciato un ruolo importante, già una volta e ora la seconda. Potevo benissimo restare capogruppo”. Lei è un moderato? “Sono di destra e moderato e spero di portare a Vannacci i voti della destra e dei moderati”. Era un grande amico di Occhiuto? “Un amico fraterno. Lo sono stato e mi dispiace sentire le sue parole contro di me. Non è solito usare quelle parole. E’ il segno che ha perso la calma. La libertà è anche la libertà di scegliere percorsi diversi senza per questo essere aggredito con quel linguaggio. Io non parlerò male di loro”. E di Roscioli? “Rifiuta i confronti televisivi. E’ senza dubbio una persona perbene. Ma la questione è di metodo. La sua sarebbe quasi un’intestazione fittizia di seggio. Non c’entra con il territorio”. E lei che c’entra con Vannacci? Lei abbandonerebbe l’Ucraina? “Non la abbandonerei, diverso è il riarmo. Vannacci è un uomo tutto di un pezzo e spero di portare un pezzo di elettorato moderato. Schlein diceva ‘non ci hanno visto arrivare’, ma a Reggio ci stanno vedendo arrivare”. L’aborto? “Un diritto. Il tema è tutelare la vita dal concepimento. FN propone politiche di prevenzione dell’aborto a sostegno delle donne. Il tema è la consapevolezza, non la facoltà che resta interamente riconosciuta”. Pensa sul serio di vincere? “Posso vincere”. Vuole l’alleanza con Meloni, alle politiche? “La vorrei perché alla fine siamo sempre lo stesso popolo di centrodestra”. Non è la Sassonia. La Calabria è la prima intuizione tattica di Vannacci. Da una parte c’è lo ius calabria e dall’altra il seggio come Cpr. Non è la Sassonia, ma Alternative für bergamotto.