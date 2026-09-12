La scelta su gas e petrolio riporta in auge un commissario del governo alle rinnovabili (aggirando il niet di Pichetto)

Proprio Viale dell’Astronomia ha stimato in oltre 50 miliardi di euro il valore dello sblocco di queste concessioni. Di certo c’è che l’istituzione di uno specifico commissario figurerà nei punti avanzati da Confindustria ai partiti in vista delle elezioni. Cingolani per curriculum rimane un nome caldo (sarebbe un modo anche per ricompensarlo del brusco allontanamento da Leonardo), anche se l’ex ministro della Transizione energetica a chi glielo chiede continua a ripetere di avere “altri progetti”, a partire dal godersi la pensione viaggiando in moto, oltre a esprimere dubbi su una struttura che non si sa quali poteri avrebbe. Di certo se si decidesse di procedere in questa direzione nelle mire del governo ci sarebbero manager con una vasta expertise nel settore: per esempio quelli transitati per le partecipate dello stato. Meloni ieri a Vercelli ha detto di “essere fiduciosa che la prossima settimana possa arrivare il nuovo intervento” sui carburanti, più targettizzato del taglio delle accise. “L’energia che noi possiamo produrre, dobbiamo cercare di produrla e quindi tanto per quello che riguarda il nucleare, quanto per quello che riguarda l’accelerazione che abbiamo consentito ieri per le regioni di dare concessioni sull’estrazione degli idrocarburi, quello che stiamo cercando di fare è difendere l’autonomia di questa nazione”, ha poi specificato (sponsorizzando, insieme al ministro Lollobrigida, la candidatura di Maurizio Martina a direttore generale della Fao). Accelerare e accelereremo.