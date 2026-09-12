Cosa ha insegnato Emma Bonino alla nostra Radio Radicale

Non è tanto l’attacco alla democrazia costituito dall’affermazione in Sassonia-Anhalt dell'ultradestra neonazista o comunque con tendenze sicuramente fuori dalla storia: è il fatto che noi, i contemporanei, non ci siamo resi conto che invece era necessario stare attenti, bisognava avere cura dei diritti conquistati. Questo è un messaggio per le prossime generazioni che spero di poter riuscire a trasmettere, come direttore di Radio Radicale, anche attraverso il nostro archivio, che contiene innumerevoli testimonianze di questo impegno di Emma Bonino. Dobbiamo continuare a pensare che i diritti, una volta conquistati, vanno tenuti in vita. Ed Emma Bonino in questo è stata una grandissima testimone, oltre che una grandissima guerriera. In questo momento, che per me è di grande tristezza e sofferenza, voglio ricordare quanto devo a Emma Bonino della mia vita personale, lavorativa, di quel che sono diventata anche come giornalista: le sono infinitamente grata per le esperienze che mi ha consentito di fare, seguendola nei suoi viaggi, nelle sue missioni internazionali, nelle sue battaglie internazionali. Una delle più importanti, in cui ho avuto il privilegio di seguirla, è stata quella contro le mutilazioni genitali femminili, ma se ne potrebbero citare tantissime. E penso che fino alla fine Emma Bonino abbia voluto comunicarci quanto sia importante il passaggio di testimone.