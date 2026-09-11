Political'addio alla leader radicale
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Per Emma Bonino saranno celebrati i funerali di stato
Le esequie "a inizio prossima settimana, non prima", ha dichiarato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Funerali di stato anche per l'ex leader liberale Raffaele Costa
11 SET 26
Ultimo aggiornamento: 11:37
Foto LaPresse
A Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni, saranno concessi i funerali di stato. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che "stiamo predisponendo le esequie di stato" per la leader radicale e per l'ex leader liberale Raffaele Costa, anch'esso morto oggi.
La celebrazione sarà "a inizio prossima settimana, non prima", ha annunciato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, fermandosi con i cronisti all'esterno della Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, dove si è morta questa mattina la storica leader radicale.