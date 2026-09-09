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Al sit-in contro il ddl Antisemitismo (con Pd e M5s) spuntano le bandiere di Hamas ed Hezbollah
Alla manifestazione contro la definizione dell’Ihra contenuta nel testo in discussione alla Camera sventolano le bandiere delle organizzazioni terroristiche di Libano e Palestina, insieme a quella dell’Iran. Tensioni coi presenti. I parlamentari del campo largo si dileguano
9 SET 26
Ultimo aggiornamento: 13:03
Alla manifestazione contro il ddl Antisemitismo spuntano le bandiere di Hamas ed Hezbollah. Tra i cori cantati anche uno inventato da un ascoltatore della Zanzara che elogia il gruppo terroristico.
Il sit-in, convocato da varie sigle della sinistra e da Amnesty International, Anpi e Potere al Popolo, si è svolto davanti a piazza Montecitorio, davanti alla Camera: il testo del decreto per contrastare l’antisemitismo è in corso di discussione nella Commissione affari costituzionali.
Il presidio è stato organizzato per opporsi al provvedimento, già approvato dal Senato, e nello specifico contro la definizione scelta di antisemitismo: quella dell’Ihra.
Ci sono stati momenti di tensione quando alcuni partecipanti hanno discusso con chi sventolava le bandiere dei gruppi terroristici.
A partecipare alla manifestazione anche alcuni parlamentari di M5s e Pd, che si sono congedati prima che arrivassero le bandiere di Hamas ed Hezbollah. Tra questi Riccardo Ricciardi e Laura Boldrini.