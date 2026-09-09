Schlein cerca la proroga ma il Pd vuole un direttorio sulle candidature

Attenti, il Congresso del Pd non è meno importante delle primarie di coalizione e non è meno importante del malessere di Conte. Non è meno importante della ricerca di un terzo uomo per sfidare Meloni perché da questo congresso passa l’agibilità di Schlein. I dirigenti che non si fidano, e che cercano la ricandidatura, faranno pesare questa proroga necessaria. E’ chiaro che Schlein debba essere prorogata come segretaria, ma prorogarla per sei mesi è ben diverso dal prorogarla per un anno. Se il voto slitta a fine legislatura, Schlein rimarrebbe segretaria fino all’ottobre 2027. Si può fare tutto, e si farà, con i commi, ma in mezzo ai commi si cela il diavolo. Lo statuto del Pd è composto da 55 articoli. Il congresso a scadenza naturale viene indetto dal presidente, in questo caso Stefano Bonaccini. Non si scappa. Lo statuto recita che entro sei mesi bisogna convocare il congresso. Per permettere lo slittamento occorre una norma transitoria. Come avviene questo passaggio? Si convoca l’Assemblea del Pd, quella stessa assemblea dove già un anno fa, alla chetichella, si provò a inserire il comma della proroga, ma inutilmente. E’ da ben sei mesi che si parla di questo congresso e il primo a sollevare la questione è stato Michele Anzaldi. La scadenza adesso è arrivata e Schlein con calcolo è rimasta in silenzio. Lo ha fatto perché vuole vedere chi oserà sfidarla, chi si permetterà di dire in chiaro che questa modifica non si possa fare. Trascura la natura di un partito che si avvicina alle elezioni e che si ripara dietro questa carta scritta dai padri del Pd, dallo storico Vassallo, una carta rigida, e che nel Pd non si parla in chiaro. Si sussurra. Non solo si deve convocare l’Assemblea ma deve essere in presenza e prima ancora si deve aggiornare la lista dei membri, procedere alle surroghe. Per modificare lo statuto serve la maggioranza assoluta degli aventi diritto. E’ sempre lo stesso statuto che apre strade ignote. Chi lo dice che la segretaria deve essere la sola candidata alle primarie di coalizione? Schlein sta girando l’Italia perché cerca la garanzia che sia lei la candidata alle primarie. A Martina Franca, e lo ha raccontato il Tolkien delle Puglie, Michele De Feudis, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Schlein si è fatta incoronare da Emiliano e Decaro (quel Decaro che aveva cercato l’intesa con Silvia Salis) e che ora dice: “Elly, sei la nostra guida e candidata”.