Ranucci, il candidato che non vuole candidarsi: "Ho il 7 per cento come Vannacci"

A Roma, nel quartiere Garbatella, dove ieri ha presentato il suo libro “Il ritorno della casta”, Sigfrido Ranucci si è ritrovato a parlare soprattutto di sé. Del futuro in Rai, delle inchieste e, inevitabilmente, di politica. Nonostante “la più grande character assassination della storia”, come l’ha definita lui stesso, il giornalista è apparso rinvigorito dal sondaggio Swg pubblicato da La7 che gli attribuisce il 7 per cento di gradimento: “Praticamente quanto Vannacci dopo un anno di campagna elettorale”, ha commentato l'ex conduttore di Report.

C'è poi un altro dato che lui stesso ha ricordato parlando a margine con l'AdnKronos: “Il 63 per cento degli italiani mi considera credibile per guidare il paese. Ma Mentana questo non lo dice”.

Dunque si candida? “Ma quale candidatura, ma quale politica: io voglio continuare a fare inchieste. Hanno fatto tutto questo casino per cacciarmi e togliermi da Report perché, forse, la politica mi teme più come giornalista d'inchiesta”, è la risposta secca del giornalista all'agenzia di stampa.