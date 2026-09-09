Politicalo scenario
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Meloni e l’idea: amministrative e politiche a settembre 2027
La premier è tentata dall'accorpamento in un'unica data, tra un anno, anche per ragioni di costi. Ma più che la possibilità conta la praticabilità della scelta
9 SET 26
Meloni e le elezioni. Esiste anche questo scenario: unire le amministrative e le politiche a settembre 2027. E’ una delle ipotesi per costruire un percorso condiviso con Mattarella, immaginare un election day. Si precisa, è un’ipotesi di studio ma nel governo se ne parla. Le amministrative sono già state posticipate (si doveva votare in autunno). Più che la possibilità conta la praticabilità. C’è una norma che lo consente e in passato le elezioni regionali sono state allungate causa Covid. In questo caso è un modo per avere un un giorno unico, accorpare, risparmiare. Al momento si oscilla. Si passa da “votare subito” per non aiutare Vannacci, alla realtà, al veto di Tajani e Meloni, che puntano alla scadenza naturale. Il Pd allunga il mandato di Schlein come segretaria, Salvini il suo destino... La legge elettorale divide ma il frigorifero unisce.