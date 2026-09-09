"Dopo 20 anni possiamo vincere". Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli “uniti” sul palco di Avs. I problemi sotto la foto

“Ci mancavano solo Renzi e Onorato”, allarga le braccia un dirigente di Avs. Altro giro, altra foto. Nuove prove di unità. Si parte ed Elly Schlein suona la carica: “Dopo 20 anni possiamo vincere”. Sul palco di Alleanza verdi sinistra, a Roma, tornano insieme i leader del campo largo. “Prima le idee” è il titolo che i pontieri del centro sinistra Bonelli&Fratoianni hanno dato all’iniziativa, forse per esorcizzare le polemiche e le primarie. Sono loro a fare gli onori di casa e a dire per primi, in coro che “l’alternativa c’è, siamo pronti”. E’ il mantra che più tardi ripeteranno anche gli altri leader, Schlein e Guseppe Conte, che è l’ultimo ad arrivare. All’ingresso della festa rossoverde magliette “Tax the rich” e ventagli con su scritto “maledetti climafreghisti”. Si beve Gaza cola e d’altra parte la Palestina è stato un collante per il campo largo e continuerà a esserlo (oggi le forze di opposizione saranno in piazza contro il ddl antisemitismo, con Amnesty e la società civile, l’Anpi. Hanno aderito anche i contestatori di Napoli, Potere al Popolo).

Angelo Bonelli annuncia una proposta di legge sull’energia per abbattere i costi, che sarà sottoscritta da tutte le opposizioni. E’ la risposta alla prospettiva nucleare della maggioranza. La platea è gremita, c’è anche Nichi Vendola – che sta scrivendo un nuovo libro – e Giuliana Sgrena. Mentre chiudiamo questo pezzo il comizio è appena iniziato. A moderare gli interventi c’è la giornalista Daniela Preziosi. Si parte proprio da Israele, dal genocidio, i leader si appellano al diritto internazionale. “Tra le prime cose che faremo se vinceremo le elezioni c’è il riconoscimento dello stato di Palestina”, dice Schlein che se la prende con i coloni israeliani. Si ricorda Fabio Mussi, il dirigente comunista e dirigente di Avs morto pochi giorni fa. Poi gli attacchi a Meloni. Il rischio nero di AfD, che in Italia si chiama Vanacci. A turno tutti ripetono dal palco, come sempre, che “non si parte da zero”, che sul programma molto è stato fatto. Fratoianni si sbilancia e dice che “dopo il 20 settembre, dopo Nova, dobbiamo partire”. E sarà più facile di quanto raccontano i giornali. Bonelli rilancia: “Sbrigamose”.