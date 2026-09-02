Mario Calabresi e la discesa in podcast

"Il podcast è il paese che amo”: mancava solo questo, nella dichiarazione di commiato e discesa in campo di Mario Calabresi, che pare si candiderà a sindaco di Milano. Commiato appunto da Chora-Will, il gruppo editoriale soprattutto noto per quei cosi che ormai tutti ascoltano e guardano, i podcast. È la prima volta, in Italia, che una carriera politica nasce dal podcast: nel mondo di ieri sorgevano dalla tv, dalla magistratura, dai giornali, dai sindacati, dalle forze dell’ordine, anche dal porno. Adesso, dopo la Terza, è l’ora della Repubblica del podcast. “Dopo sei anni e 420 serie podcast lascio Chora” ha scritto Calabresi che naturalmente ha diretto anche giornali, parlandone da vivi. Ma “Chora è stata un’avventura straordinaria. Resterà sempre la mia casa”. Nel podcast ho le mie radici.

La discesa in campo con abbandono del podcast per conflitto di interessi col podcast è veramente una novità, almeno in Italia, e del resto non poteva che partire da Milano, dove partono tutte le novità politiche, e anche dove si può dire magari davanti a un avocado toast “sai facevo un podcast, ora mi butto in politica” (a Roma risponderebbero: un pod cheee?). Anche se il gran boss di Chora-Will è il romanissimo Guido Maria Brera, emiro ormai di quell’emirato dei podcast che è l’Italia: dove ci sono più podcast che b&b, tutti li fanno, tanti li ascoltano, comunque non si parla d’altro. Calabresi ha detto che ufficializzerà la discesa in campo alla festa dell’Unità il 12, ma i raduni di Chora e degli altri podcast sono ormai le nuove feste dell’Unità.

E un’avvisaglia c’era stata pure qualche giorno fa, nella telenovela dell’estate, quella di Report: a Sigfrido Ranucci, che rifiuta ogni proposta della Rai che non sia rimanere a condurre “la trasmissione più famosa della storia”, cit. sua., era stato offerto il famoso ventaglio di opzioni: direzione di Rainews, oppure corrispondente al Cairo (dove, ha detto, avrebbe fatto la fine di Regeni, sempre per tenerla bassa); infine vicedirettore ad personam del Tg3 con delega ai podcast. Ecco, neanche la delega ai podcast si era mai sentita prima.