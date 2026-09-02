Lega alla brace: la vecchia contro la nuova di Salvini

Chiede Pini: “Il nostro comitato nasce per sbloccare il simbolo e scongelare il vecchio partito”. Il congresso non si tiene da nove anni perché quella Lega è solo di carta, una bad company mantenuta in vita come simulacro. E’ un modo per cercare spazio, per inquinare ancora il clima, già inquinato, tanto che anche Attilio Fontana deve precisare: “Ho sentito anche io di questa iniziativa ma non c’entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti noi con Salvini”. Salvini, almeno su questo, ha ragione quando ricorda che “chi oggi chiede un congresso per il ritorno alla Lega Nord” sono “coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega e che ora si rifanno vivi in cerca di poltrona”. Chiede: “Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini premier ha trovato in eredità e che tuttora sta pagando?”. La questione riguarda il simbolo e lo storico Albertino da Giussano. E’ la vecchia Lega che concede la parola “Lega” alla nuova, e anche l’Albertino. Si aprirebbe un contenzioso legale e lo potrebbe vincere Salvini (per ragioni di consuetudine) e potrebbe vincere anche un eventuale congresso dato che gli iscritti alla carcassa restano i fedeli di Salvini. In sintesi: è una spina, un’altra, che sporca l’immagine di un partito e perfino chi lo vuole cambiare. Salvini a giorni convocherà una riunione, una nuova, con Zaia, Fedriga, Fontana e Romeo. Vale a dire che riapre la trattativa come fanno in Rai i piloni della redazione di Report (dice Iovene, l’Alessandro Morelli di Ranucci: “Il dialogo riprende con la rinuncia di Presutti e Piervincenzi”). Vogliono scongelare la vecchia Lega e non si accorgono che sono già alla brace.