Il rugby di Piervincenzi-Valesini-Corsini. Un Report

A dirla tutta, se è amicizia, lo è anche quella fra il figlio di Corsini e di Giulio Valesini, l’ortodosso, vicino a Ranucci, a cui la Rai ha proposto di fare il capo autore. Valesini era il candidato della redazione per sostituire Ranucci. I figli di Corsini e Valesini allenano entrambi la Primavera minirugby. Ranucci adesso “non esclude la politica”, così come la squadra di Report non esclude lo sciopero. L’idea è di rifare Report Zero, come Anno zero, di Santoro, su tv locali, con Giulia Innocenzi a condurre, anzi, direbbero i rugbisti: mediano di mischia.