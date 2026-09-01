PoliticaIl caso
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Il rugby di Piervincenzi-Valesini-Corsini. Un Report
Per Domani il giornalista è ad di una società che ha ricevuto commesse dal Cnel. L’altra sua colpa è di aver giocato con il direttore dell’Approfondimento Rai nella squadra Primavera rugby. Ma se è amicizia, lo è anche quella fra il figlio di Corsini e di Giulio Valesini
1 SET 26
Foto LaPresse
La palla ovale dove rotola? Dopo Ranucci si cerca di allontanare i sostituti di Ranucci: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. La squadra di Report prova a trattare, convincere il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, a rimuovere Presutti, un’altra frequentatrice del Cefalù Bistrot di Lavitola. Più singolare è quanto accade a Piervincenzi. Per Domani è ad di una società che ha ricevuto commesse dal Cnel. L’altra sua colpa è di aver giocato a rugby con Corsini, nella squadra Primavera rugby.
A dirla tutta, se è amicizia, lo è anche quella fra il figlio di Corsini e di Giulio Valesini, l’ortodosso, vicino a Ranucci, a cui la Rai ha proposto di fare il capo autore. Valesini era il candidato della redazione per sostituire Ranucci. I figli di Corsini e Valesini allenano entrambi la Primavera minirugby. Ranucci adesso “non esclude la politica”, così come la squadra di Report non esclude lo sciopero. L’idea è di rifare Report Zero, come Anno zero, di Santoro, su tv locali, con Giulia Innocenzi a condurre, anzi, direbbero i rugbisti: mediano di mischia.