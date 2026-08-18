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Il burraco pugliese della premier a Locorotondo
Gioca a carte con Gemmato in Puglia, ma con regole internazionali. Le vacanze della premier a Locorotondo
18 AGO 26
Ultimo aggiornamento: 10:04
Roma. Di certo c’è che è impegnata a giocare col sottosegretario Marcello Gemmato al Burraco internazionale (il forte della premier, pare, son sempre gli Esteri). Quanto al resto, massimo riserbo. Anche se dalla Puglia – o Puglie? – trapelano indiscrezioni.
C’è solo un tacco, infatti, cui Giorgia Meloni non può rinunciare. Ed è quello dello stivale.
Le masserie pugliesi, del resto – queste oasi tra le strade a pelle di coccodrillo – sono tante. E qualcuno indica, dopo Leonardo Trulli (di cui fu già ospite), la Ottolire sempre a Locorotondo. Nella città dell’amico Tommaso Scatigna, già sindaco, e oggi consigliere regionale.
“Masseria con Spa in Valle d’Itria”, dunque, dove chi ci lavora non conferma ma... neppure smentisce. Chissà.
Di sicuro c’è che con ottomila chilometri di costa – con la Costa Smeralda a evocare un passato prossimo di vippismo e divertentismo – Meloni torna sempre dov’è stata bene. Quale che sia il resort, dopo la Maddalena, viene sempre la Puglia. La masseria isolata, più che lussuosa, dove l’unico lusso sono il bianco e il suo silenzio.