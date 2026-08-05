Furgiuele (Fn): “Altro che carcere. A Turi Gramsci era in villeggiatura”

E’ la storia secondo Domenico Furgiuele, la biblioteca di sinistra del vannacciano Dio, patria e famiglia. Dice l’esponente di Fn: “Antonio Gramsci? Ma quale carcere, a Turi era in villeggiatura”. Come? E Mussolini, il regime fascista che l’ha incerato e portato alla morte? Abbiamo sentito bene? “Sì, in villeggiatura”, conferma. D’altra parte, Furgiuele non si nasconde. Come ha detto più volte: “L’unico mio riferimento è morto il 28 aprile 1945”. All’assemblea costituente di Fn aveva salutato la platea con un inequivocabile: “Cari camerati”. Il deputato futurista, comunque, sul fondatore del partito comunista italiano vuole precisare. Prego: “Io Gramsci l’ho studiato, sono un suo grande estimatore”. Ne ha apprezzato, spiega, la condanna degli indifferenti. “La cosa più grave è proprio l’indifferenza, è un problema anche oggi. Chiunque voglia fare politica deve aver letto Gramsci”. Ma non solo. “Da Gramsci a Evola”. E Karl Marx? “No, Marx no”. Sebbene sia spesso citato dal generale Vannacci, in una strumentalizzazione che nei ragionamenti del generale torna utile a giustificare la remigrazione. Torniamo intanto alle letture di Furgiuele e scopriamo che nella libreria del più elegante dei futuristi c’è anche il libro di Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, ex ministro per il Sud. “Ho letto ‘La sinistra e la scintilla’, è un bel libro. Ne condivido la tesi. Spiega bene perché ormai la sinistra non esiste più. Anzi – ci ripensa il futurista – è rimasto solo Federico Fornaro, con le sue esegesi dei regolamenti, a essere socialdemocratico. E poi – conclude Furgiuele – Gianni Cuperlo, con le sue esegesi sulla Costituzione”. E’ davvero il mondo al contrario, è questa la vera destra?