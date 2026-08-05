Da no Euro a garante dei mercati: Alberto Bagnai è nel collegio dell’Agcm

La figura di Bagnai per un ruolo di questo tipo fa riflettere: professore universitario di Politica economica, post-keynesiano in teoria, contrario alla moneta unica in pratica. Che l’autore de “Il tramonto dell’euro” diventi un dirigente della vigilanza sui mercati e sulla concorrenza è un tema non banale – in ballo ci sono dossier cruciali e molto attuali, dalle autostrade ai balneari. Insieme a Borghi rappresenta da sempre l’ala più antisistema della nuova Lega: lontana dal metodo Giorgetti, lontana dal governismo e dall’europeismo dei territori invocati da Zaia e Fedriga. In passato Bagnai si era definito “populista di sinistra”, quando ancora scriveva editoriali per il Fatto quotidiano. La svolta sovranista è stata una naturale evoluzione, culminata nel 2018 quando Salvini candidò lui e Borghi in Parlamento “contro le elite finanziarie responsabili della crisi”. Nel 2020 il primo succede al secondo come responsabile del dipartimento Economia del Carroccio, tra battaglie anti-Mes e opposizione a oltranza a Bruxelles, fino alla bocciatura del Pnrr ribadita in questi ultimi mesi. Se Borghi è l’elemento più social-mediatico e istrionico della coppia, il professore è più austero e defilato. E se Maroni suonava il sax, Bagnai è diplomato in clavicembalo. Altra musica, in ogni caso.