"Conte è furbo, riscrive il senso delle primarie e dà scacco a Schlein". Parla David Parenzo

Il presidente del Movimento 5 stelle torna sulle sue dichiarazioni riguardo a Ucraina e primarie: "In questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5s diciamo da quattro anni". Accordo del campo largo su un'unica risoluzione in vista delle comunicazioni di Giorgetti di domani su Difesa ed energia

E infatti in area dem suona già l'allarme: finire relegati a lacchè del Movimento, nonostante un peso elettorale molto più importante, sarebbe una beffa. "Ho letto le dichiarazioni di vari esponenti, da Bonaccini a Franceschini", continua il giornalista e presentatore televisivo. "Capisco la posizione degli scontenti, l'esigenza di sottoscrivere nei giusti tempi alcuni pilastri condivisi – politica estera inclusa. Ma Conte spinge il Pd davanti a un bivio: basta piccoli compromessi o accordi di facciata. Il leader è anche chi interpreta la linea e gli altri partiti si adeguano. Al contempo capisco i dilemmi di Schlein, quando si definisce testardamente unitaria: il popolo del centrosinistra chiede compattezza e lei obbedisce. Però il popolo vuole anche chiarezza. E il rilancio reale delle primarie rende le cose davvero interessanti". Cioè? "Conte può piacere o no, ma ha detto una cosa ben pensata e rivoluzionaria: segnatevi la data del 2 agosto, perché il campo largo non sarà più quello di prima. Ancor più se dovesse scendere in campo anche Di Battista, incalzando gli altri partiti a radicalizzarsi. Ecco: forse anche per questo l'avvocato si è affrettato a piantare la bandierina sull'Ucraina". Per lui è un win-win. Per Elly un rebus. L'ennesimo.